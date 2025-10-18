Yaya Han: "Cosplay wurde nicht mehr verspottet, sondern gefeiert - und Eltern sollten ihre Kinder unterstützen"

HQ

Bei San Diego Comic-Con Málaga reflektierte der legendäre Cosplayer Yaya Han darüber, wie weit die Kunst des Cosplays gekommen ist, und forderte Eltern auf, die kreative Leidenschaft ihrer Kinder anzunehmen und zu unterstützen.

"Als ich anfing, wurde es als ein sehr verrückter Teil des Fandoms angesehen", sagte Han gegenüber Gamereactor. "Wir waren so etwas wie die Freaks unter den Fans. Viele Leute verstanden Cosplayer nicht und dachten, das, was wir machten, sei jugendlich, oder sie missverstanden es als sexuellen Fetisch oder so."

Mehr als zwei Jahrzehnte später sagt sie, dass sich die Welt dramatisch verändert hat. "Jetzt wird Cosplay als Kunstform gefeiert. Dank der Conventions, die Cosplayern die Möglichkeit geben, aufzutauchen, und dank der sozialen Medien, in denen man seinen gesamten Fortschritt teilen und den Leuten sagen kann, warum man einen Charakter liebt, sehen die Leute ihn endlich als das, was er ist."

Han, der seit über 20 Jahren aufwendige Kostüme herstellt, sprach auch die anhaltende Herausforderung an, vor der viele junge Cosplayer stehen - ihre Eltern davon zu überzeugen, dass ihr Hobby sinnvoll ist. "Meine eigenen Eltern haben nicht verstanden, warum ich cosplaye, und ich musste sie zu einer Convention mitnehmen, damit sie es verstanden haben", erklärte sie. "Als sie die Reaktion sahen, die ich bekam, erkannten sie: Das ist eine Sache. Du inspirierst die Leute tatsächlich mit deiner Kreativität."

Ihre Botschaft an die Eltern ist klar: "Cosplay ist etwas Kreatives. Ich lerne Fähigkeiten - einige, die traditionell weitergegeben werden, wie Stickerei und Goldarbeiten. Es ist ein sehr gesunder, kreativer Zeitvertreib. Und wenn ich auf Kongresse gehe, ist es gesund. Alle passen aufeinander auf."

Han glaubt, dass Cosplay sogar jungen Menschen helfen kann, als Individuen zu wachsen. "Es stärkt deine sozialen Fähigkeiten und gibt dir Selbstvertrauen, weil du dich als überlebensgroße Charaktere verkleidet. Das hilft tatsächlich, den eigenen Charakter zu formen", sagte sie, bevor sie die Eltern direkt aufforderte: "Kommen Sie mit Ihrem Kind zu einer Convention. Unterstütze sie, cosplaye mit ihnen, mache gemeinsam Kostüme. Sehen Sie, worum es geht."

