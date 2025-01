Yasuke wird in Assassin's Creed Shadows keine klassischen Assassinen-Fähigkeiten haben

HQ

Assassin's Creed Shadows verändert die Serie in mehr als einer Hinsicht. Endlich bringt es das Franchise ins feudale Japan und ist einer der am meisten erwarteten Einträge in der Geschichte der Serie, und Ubisoft zieht alle Register, um es einzigartig zu machen.

Eine Möglichkeit, wie das Spiel anders sein wird, besteht darin, dass du einen Charakter spielen kannst, der ein Attentäter ist, und einen, der es nicht ist. Wie in einem Interview mit GamesRadar beschrieben, bestätigte AC Shadows-Entwickler Simon Lemay-Comtois, dass Yasuke kein Attentäter ist.

Und laut Lemay-Comtois muss er auch keiner sein. "Er arbeitet mit [Mitprotagonist] Naoe zusammen, aber er ist kein Attentäter, und das muss er auch nicht sein", sagte er. Das bedeutet, dass es keine Eagle Vision und andere klassische Assassinenfähigkeiten gibt. Yasuke hat einen viel samurai-ähnlicheren Spielstil, der sich mitten in die Schlacht stürzt, anstatt seine Beute aus dem Schatten zu verfolgen, wie es Naoe tut.

Welchen Spielstil wirst du bevorzugen? Assassin's Creed Shadows erscheint am 20. März für PC, PS5 und Xbox Series X/S.