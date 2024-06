Yasuke und Naoe tun sich zusammen, um Japan im Assassin's Creed Shadows -Gameplay zu retten

HQ

Nach der Cinematic-Enthüllung im letzten Monat haben wir nun unseren ersten ausführlichen Blick auf das Gameplay für Assassin's Creed Shadows. Ubisoft zeigte sowohl Yasuke als auch Naoe bei ihrer Forward-Präsentation. Wie erwartet, ist Yasuke ein Schwergewicht, der Feinde frontal ausschalten kann, während Naoe es vorzieht, sich auf den Stealth-Aspekt eines Assassinen zu konzentrieren.

Vor dem Gameplay haben wir von Charles Benoit gehört, der ein wenig über Shadows und sein Gameplay gesprochen hat. Sobald Yasuke und Naoe in der Geschichte vereint sind, kannst du, wie wir bereits gehört haben, zwischen ihnen wechseln, und es gibt auch ein dynamisches Jahreszeitensystem, das die Umgebung je nach Jahreszeit verändert.

Dann schneiden wir zu Yasuke, der in der Stadt Fukuchiyama ankommt. Er geht in die Stadt, um sein Ziel zu Fall zu bringen. Auf dem Weg dorthin spricht er mit einigen NPCs und streichelt einen Hund, während er uns gleichzeitig einen guten Einblick in den Umfang der Welt gibt. Wie wir später auf der Karte sehen, ist die Spielwelt dieses Mal riesig.

Nachdem er einige Wachen mit seiner großen Keule ausgeschaltet hat, sehen wir eine von Yasukes Kampffähigkeiten, bei der er in die Luft springt und seine Keule auf den Boden knallt. Nachdem er mit einigen Gegnern den Boden gewischt hat, übernimmt Naoe für eine richtige Attentatsmission, komplett mit Stealth-Takedowns und Parkour.

Naoe hat auch ihre Kettenpeitsche, um mit mehreren Feinden gleichzeitig fertig zu werden, wenn sie umzingelt ist. Wie es aussieht, taucht sie jedoch gerne in den Kampf ein und aus, während Yasuke mitten im Kampf glücklich ist.

Schaut euch das Gameplay unten selbst an: