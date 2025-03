Yasha: Legends of the Demon Blade wird diesen Sommer in physischer Form erscheinen

Für Fans japanischer Action und Fantasy gibt es Yasha: Legends of the Demon Blade , das Action-RPG mit Roguelite-Mechanik kombiniert und in der japanischen Edo-Ära spielt. Es wird am 18. Juni 2025 in physischer Form für Nintendo Switch und PlayStation 5 erscheinen. Die digitale Version, ebenfalls auf dem PC, wird früher, am 24. April, erscheinen.

Der Titel zielt darauf ab, dynamische Kämpfe neben einer Erzählung zu bieten, die den Spieler in das feudale Japan einhüllt, wo Menschen und Dämonen in einen Kampf verwickelt sind, der seinen Höhepunkt erreicht hat. Als der neunschwänzige Fuchs auftaucht, bricht Chaos aus und die Welt liegt in den Händen derer, die mutig genug sind, sein Schwert zu schwingen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:



Charaktere mit ihrer eigenen Geschichte und einzigartigen Kampfstilen, die dem Titel Wiederspielbarkeit verleihen.

Meistere und kombiniere Waffen , um es mit Horden übernatürlicher Kreaturen mit frenetischen Action und einem Hauch von Strategie aufzunehmen.

Besucht das Festival der Dämonen, wo ihr mit ihnen auf einem alternativen Realm interagieren und zusätzliche Ressourcen erhalten könnt.



Darüber hinaus wird der Titel mit englischen Untertiteln erhältlich sein und Vorbestellungen sind ab sofort im Fachhandel möglich.