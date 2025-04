Yasha: Legends of the Demon Blade ist auf allen Plattformen aus gutem Grund leicht verzögert

Das von der japanischen Folklore inspirierte Indie-Action-RPG Yasha: Legends of the Demon Blade hat eine Änderung seiner Veröffentlichungspläne angekündigt. Das Spiel, das am 24. April veröffentlicht werden soll, hatte , um sein Veröffentlichungsdatum in letzter Minute auf den 15. Mai zu verschieben. Anscheinend hat die Nachfrage nach der Limited Edition des Spiels die Erwartungen des Studios übertroffen, und es muss nun doppelt hart daran arbeiten, alle Inhalte des Spiels gleichzeitig auf PC, PS5 und Nintendo Switch verfügbar zu machen.

Laut dem Beitrag auf der Steam-Seite des Spiels werden die versprochenen physischen Inhalte ab Mitte April ausgeliefert, aber die digitalen Codes des Spiels werden im Mai ausgeliefert. Auf der anderen Seite bleibt die physische Ausgabe des Spiels auf Konsolen Ende Juni unverändert.

Den Trailer zu Yasha: Legends of the Demon Blade könnt ihr euch unten ansehen.