HQ

Atari hat einen eher ungewöhnlichen Ansatz gewählt, um die moderne Spieleindustrie zu erobern. Während viele große Unternehmen versuchen, neue Franchises und größere Spiele zu entwickeln, richtet Atari seinen Fokus wieder auf die Vergangenheit und nutzt den Schatz an ikonischen IPs, die es entweder noch besitzt oder im Laufe der Jahre erworben hat. Ein Beispiel dafür ist Yars Rising, eine moderne Adaption eines Spiels, das erstmals 1982 auf dem Atari 2600 erschien und als Yar's Revenge bekannt wurde.

Nun, dieses Spiel ist unglaublich wichtig und authentisch, da es in vielerlei Hinsicht der Vorläufer der Metroidvania-Idee ist, dem Konzept, sich durch eine begrenzte Welt zu arbeiten, indem man Upgrades und Werkzeuge erwirbt, um zuvor unzugängliche Bereiche zu erreichen. Es ist nicht so komplex wie moderne Angebote wie Metroid Dread oder die Blasphemous -Spiele, aber die Knochen und die Kernstruktur zeichnen ein sehr klares Bild dessen, was bald zu einer globalen Sensation wurde, als die ersten Metroid- und Castlevania-Titel kurz nach dem Debüt von Yar's Revenge erschienen. Dieselbe Denkweise kann auf Yars Rising angewendet werden.

HQ

Dieses Spiel dreht sich um eine Hackerin namens Emi, die den Auftrag hat, genau das zwielichtige Unternehmen zu infiltrieren, bei dem sie angestellt ist, um dunkle Geheimnisse aufzudecken. Mit Plattform-Moves und -Techniken klettert Emi den Turm des Hauptquartiers auf und ab, um auf verschiedene Computerterminals zuzugreifen und diese zu hacken, um Geheimnisse zu entdecken und verschiedene neue Kräfte zu erwerben, die es Emi ermöglichen, erstaunliche Fähigkeiten einzusetzen, um sich gegen Bedrohungen zu wehren und sonst unerreichbare Orte zu erreichen. Nochmals, es ist alles sehr traditionelles Metroidvania, aber ich werde das nicht umwerfen, da Yar's Revenge als Pionier dieses Konzepts behandelt werden kann.

Werbung:

Was ich über Yars Rising sagen werde, ist, dass es sich anfühlt wie ein "mein erstes Metroidvania". Ja, auch hier ist es das buchstäblich in vielerlei Hinsicht, aber im Jahr 2024, wo wir an komplexere und vielfältigere Gameplay-Mechaniken und -Systeme gewöhnt sind, fühlt es sich manchmal etwas zu rudimentär und einfach an. Es gibt nur eine Handvoll brauchbarer Eingaben und Mechaniken, die Welt ist nicht sehr tiefgründig oder herausfordernd zu navigieren, Feinde stellen selten eine ernsthafte Bedrohung dar, und ehrlich gesagt ist der größte Hindernis für deinen Erfolg in diesem Spiel die steife Steuerung, die das Durchqueren der Welt und die komplizierteren Elemente ein wenig zu einem Kopfzerbrechen macht.

Die Mechanik und Steuerung fühlen sich klobig und schwer an, was für einige der weniger intensiven Elemente des Gameplays kein Problem darstellt oder sich sogar bemerkbar macht, aber wenn von dir erwartet wird, zwischen zwei vertikalen Wänden zu springen, während du in engen Räumen bleibst, in denen gefährliche und schadensstarke Laser drohen, Emi zu treffen, ist die erforderliche Präzision oft nichts, was Yars Rising auszeichnet. Und das gilt auch für das Springen zwischen schwebenden Plattformen, während man angreifenden Feinden und Projektilen ausweicht, und sogar für einige der kleineren Arcade-Minispiele.

Werbung:

Ich finde, dass die Arcade-Minispiele eines der interessanteren und einzigartigsten Features von Yars Rising sind. Um Computerterminals zu hacken, verwendet Emi im Wesentlichen einen Pixel-Avatar, um das System zu infiltrieren, indem er Minispiele absolviert, die sich in den 1980er Jahren wie zu Hause anfühlen. Dies kann Galaga oder Space Invaders -ähnliche Aktionen sein, Brick Breaker -artige Aufgaben, Bullet-Hell-Ziele und so weiter. Diese sind in der Regel mechanisch sehr einfach, aber aufgrund der Anzahl der beweglichen Teile und tödlichen Projektile, die Emi bei jedem Aufprall aus dem Hack werfen, kann es viel anspruchsvoller sein, als man auf den ersten Blick sieht. Ich schätze die Herausforderung und die Retro-Authentizität in diesen Minispielen, aber gleichzeitig kann es frustrierend sein, sie abzuschließen, vor allem, da ein Scheitern Emis Lebensbalken auffrisst, der nur an den Speicherstationen deutlich aufgefüllt wird.

Man mag sagen, dass meine Kritik am Gesundheitssystem viel zu pedantisch ist, aber es schließt sich tatsächlich der Kreis zu dem Quatsch und der Unbeholfenheit, die ich vorhin erwähnt habe. Wenn du einen Feind besiegst, lässt er normalerweise Gesundheitswürfel fallen (oder sogar Munition für Emis zerstörerischere Fähigkeiten), aber das Problem ist, dass diese fallengelassenen Elemente oft von der Karte fallen oder hinter der Leiche eines Feindes landen, wo sie unerreichbar ist, was bedeutet, dass es im Grunde keine Möglichkeit gibt, den hohen Schaden, den man erleidet, wenn man von einer der vielen Umweltgefahren oder Gegnertypen abgeschnitten wird, wieder aufzufüllen. von denen es mehrere, unterschiedliche Arten gibt, die es zu überwinden gilt. Seltsamerweise wirkt sich dieses Problem nicht wirklich auf die Bosskämpfe aus, denn obwohl dies ein Ort ist, an dem man am meisten herausgefordert werden sollte, haben die Bosskämpfe in der Regel recht leicht zu überwindende Mechaniken und viele Möglichkeiten zur Heilung, was sie zu einem Kinderspiel macht als einige der anderen Bereiche von Yars Rising.

Ein Bereich, in dem sich Entwickler WayForward in Yars Rising hervorgetan hat, ist ohne Zweifel die Präsentation. Dieses Spiel ist sehr hübsch und lebendig und fühlt sich dank des großartigen Soundtracks, der jederzeit spielt und elektronische und poppige Beats mit japanischem Flair bietet, wirklich lebendig an. In Kombination mit den vertonten Dialogen und den Momenten, in denen das Art-Team seine Talente durch die Einführung von narrativen Szenen in Form von Comics unter Beweis stellen kann, fühlt sich Yars Rising visuell und akustisch eher an ein modernes Persona -Spiel an als an einen Retro-Titel aus dem Jahr 1982, bei dem das Einfangen von Kern- und Grundmechaniken unendlich viel wichtiger war als die Bereitstellung eines narrativen und künstlerischen Erlebnisses.

Alles in allem ist Yars Rising also eine etwas gemischte Tüte. Auf der einen Seite denke ich, dass WayForward großartige Arbeit geleistet hat, um diesen älteren Titel mit erstklassigen visuellen und akustischen Fähigkeiten in die heutige Zeit zu bringen. Auf der anderen Seite fehlt es an der Klasse und Raffinesse, die moderne Spiele zu einer solchen Freude und einem solchen Nervenkitzel macht. Das Ruckeln und die Schwerfälligkeit halten dieses Spiel zurück, was eine Schande ist, denn es ist Videospielgeschichte, die vor unseren Augen wieder zum Leben erweckt wird. In jedem Fall ist dies definitiv die bessere und zugänglichere Art, ein Spiel zu erleben, das einige der beliebtesten und beliebtesten Spiele aller Zeiten inspiriert hat.