Yann Sommer, Inters Retter und Man of the Match, wurde für nur 6 Millionen verpflichtet, nachdem er Onana für 50 Millionen verkauft hatte

HQ

Nicht Raphinha, nicht Yamal, nicht Dumfries, nicht Lautaro: Der MVP des Halbfinales von Inter Barça, der Mann des Spiels, hieß Yann Sommer, der Schweizer Inter-Torhüter, der einige unglaubliche Paraden zeigte. Mit 36 Jahren (geboren im Oktober 1988) war er sogar älter als Szczęsny, der seine Karriere beendete, bevor Barça ihn als Ersatz für Ter Stegen während seiner Verletzung berief, und nur zehn Monate jünger als Francesco Acerbi, der Autor des 3:3 in der 90+3-Minute.

Seine Leistung wird noch lange in Erinnerung bleiben, vor allem für drei Paraden: eine gegen Eric García, bei einem Konter, bei dem Inter mit einem Schuss aus dem Nichts völlig überrascht wurde, ein Spielzug, der in 90 % der Fälle ein Tor gewesen wäre. Die anderen beiden gegen den 20 Jahre jüngeren Lamine Jamal, darunter einer in der Verlängerung, wenige Minuten vor dem Abpfiff.

Sommer mag als einer der am meisten unterschätzten Torhüter aller Zeiten in die Geschichte eingehen, einer, der 20 Jahre gespielt hat, aber erst 2023 wirklich in die Elite aufgestiegen ist, als er nach neun Jahren bei Borussia Mönchengladbach von Bayern München für ein halbes Jahr als Ersatz für Manuel Neuer verpflichtet wurde. Später wurde er für nur 6,75 Millionen Euro von Inter gekauft, nachdem sie Onana für 50 Millionen verkauft hatten, als Inter das Champions-League-Finale gegen Manchester City verlor. Vielleicht eines der besten Fußball-Angebote aller Zeiten?