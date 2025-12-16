Yamauchis Nintendo to Square, Enix: Du weißt nicht, wie man Nintendo-Spiele macht, geh nach Hause"

HQ

Hiroshi Yamauchi, das letzte Mitglied des Yamauchi-Clans, das das Unternehmen seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts leitete, führte Nintendo von 1949 bis 2002, als er den Staffelstab an Satoru Iwata übergab. Er verstarb 2013 im Alter von 85 Jahren und wurde für zwei Dinge in Erinnerung behalten: dafür, dass er den lokalen Kartenhersteller zu einem globalen Videospielriesen gemacht hatte, und dafür, ein unglaublich harter Verhandler zu sein.

Zehn Jahre später wurde Yamauchi-san von Togo Igawa im Tetris-Film wunderbar dargestellt, eine Art Hommage, die widerspiegelte, wie der japanische Manager Mitte der 80er Jahre in den Verhandlungen hart agierte.

Nun hat Tetris-Vorsitzender Henk Rogers, dessen persönliche Geschichte zum Film führte, das Buch The Perfect Game: Tetris: From Russia With Love veröffentlicht, das nicht nur die Ereignisse des Films entsprechend der wahren Geschichte korrigiert, sondern auch die Erzählung erweitert, um viele andere Nebenhandlungen zu erzählen, die letztlich zur Begegnung mit Alexey Pajitnov und zur Veröffentlichung von Tetris im Westen führten.

Und eine der besten Anekdoten ereignete sich Jahre vor dieser Begegnung, als Henk bereits begann, Publisher in Japan zu spielen, und als er es "wagte", Yamauchi-san um eine Veröffentlichungslizenz für ein Go-Spiel zu bitten.

"Ja, also der Teaser ist dieser", antwortete er Gamereactor, als er um eine Vorschau auf unsere Lieblingsanekdote im untenstehenden Video gebeten wurde. "Fünf Firmen gingen 1985-86 zu Nintendo und fragten Nintendo: 'Wir sind Personalcomputer-Publisher, dürfen wir Nintendo-Spiele veröffentlichen?' Und Nintendo sagte nein. Und die Firmen waren T&E, Falcom, Bullet-Proof Software (meine Firma), Square und Enix. Kannst du dir das vorstellen? Nintendo sagte Nein zu Square und Enix. Also, ihr wisst ja nicht, wie man Nintendo-Spiele macht. Geh schon, geh nach Hause.' Und wir sind alle enttäuscht. Nun, spulen wir vor: Ich habe ein Go-Spiel auf dem Commodore 64 gefunden und Yamauchi überredet, es mir zu erlauben, es zu veröffentlichen. Und wenn Sie den Rest der Geschichte wissen möchten, lesen Sie bitte mein Buch. Es heißt The Perfect Game: Tetris from Russia with Love."

Wir können Ihnen sagen, dass diese und andere 80er-Jahre-Entwicklergeschichten im Buch absolut faszinierend sind. Im Fall von Yamauchi-san erfahren Sie, wie hart und altmodisch er war, aber gleichzeitig entschlossen und bereit, trotz der anfänglichen Haltung Dinge auszuprobieren, wobei ein Handschlag zwischen zwei Geschäftsleuten den Deal sofort in einem Vertrag festlegte, der heute mehrere Wochen und Verträge dauern würde.

Die allerletzte Frage bezieht sich auf das Go-Videospiel und Yamauchi-san, aber der Rest des Videos ist voller Tetris-Liebe zu den beiden lebenden Legenden und vollständig in deiner Landessprache untertitelt.