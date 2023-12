Yakuza: Like a Dragon hat sich 1,8 Millionen Mal verkauft

HQ

Die Yakuza-Serie ist in den letzten Jahren auch außerhalb Japans sehr populär geworden, was sich auch an den neuesten Verkaufszahlen von Sega ablesen lässt. Yakuza: Like a Dragon hat sich insgesamt 1,8 Millionen Mal in allen Märkten und auf allen Plattformen verkauft. 400.000 davon wurden in Japan verkauft, während 1,4 Millionen außerhalb Japans verkauft wurden.

Es ist erwähnenswert, dass das Spiel sowohl über PlayStation Plus als auch über Xbox Game Pass erhältlich war, so dass die Anzahl der Spieler wahrscheinlich viel höher ist als die 1,8 Millionen. Yakuza: Like a Dragon ist ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X und PC erhältlich, die Fortsetzung Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar auf denselben Plattformen.