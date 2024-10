Yakuza Kiwami hat sich auf der Switch "wie warme Semmeln" verkauft

HQ

In diesem Monat wurde das erste Spiel der Yakuza/Like a Dragon-Serie auf der Switch in Form von Yakuza Kiwami veröffentlicht. Und es scheint, dass Segas Entscheidung, so lange darauf zu warten, ein großer Fehler war.

In einem Livestream teilte uns der Studioleiter von Ryu Ga Gotoku, Masayoshi Yokoyama, mit (via Reddit), dass es sich "wie warme Semmeln verkauft" und fügte hinzu, dass "die Führungskräfte des Unternehmens die Stückzahl vorhergesagt haben. Ich habe es bei weitem verpasst. Ich glaube, ich habe das etwas zu konservativ gesehen."

Tatsächliche Zahlen werden wir anscheinend nicht bekommen – aber wir können davon ausgehen, dass wir die Serie in Zukunft wieder in Nintendos Format sehen werden.