Yakuza Kiwami 3 offizielle Website nur eine Woche vor dem RGG Summit auf der Tokyo Game Show durchgesickert

Wir hätten nächste Woche gerne einen Freudensprung gemacht, als wir den RGG Summit verfolgt hätten, das digitale Event des Studios, das für das Like a Dragon/Yakuza-Franchise verantwortlich ist und nächste Woche während der Tokyo Game Show stattfindet, aber ein sehr aufmerksamer Reddit-Benutzer hat entdeckt, dass Ryu Ga Gotoku auf seiner Website in Japan eine Kategorie namens Yakuza Kiwami 3 geleakt hat.

Die Ankündigung dieses dritten Teils der remasterten Versionen des ursprünglichen Yakuza (dessen erste beiden Kiwami-Teile 2016 bzw. 2017 erschienen) hat bei den Fans, die viele Jahre auf diese Umsetzung von Yakuza 3 auf eine moderne Steuerung gewartet haben, enorme Freude ausgelöst.

Während Sega und RGG den Ausrutscher schnell behoben haben, haben wir einen mobilen Screenshot, um zu beweisen, dass Yakuza Kiwami 3 echt ist, und wir warten nur darauf, das endgültige Ergebnis und das Veröffentlichungsdatum nächste Woche zu sehen.

Zeit, nach Hause zurückzukehren.

Hoffentlich wird auch dieser dritte Teil zur gleichen Zeit wie die anderen Plattformen für Nintendo Switch 2 erscheinen, denn die nativen Versionen von Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 werden am 13. November für Switch 2 veröffentlicht.

Glaubst du, dass wir die komplette originale Yakuza-Serie zu sehen bekommen werden, adaptiert und mit Kiwami-Versionen erweitert?