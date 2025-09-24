Yakuza Kiwami 3 auf dem RGG Summit bestätigt und fügt unveröffentlichte Inhalte hinzu Dark Ties

HQ

Obwohl die Überraschung durch den Ausrutscher vor ein paar Tagen etwas getrübt wurde, wird Ryu Ga Gotoku Studio nicht nachlassen, das 20-jährige Jubiläum seiner beliebtesten Franchise, Yakuza/Like a Dragon, zu feiern. Studioleiter Masayoshi Yokoyama eröffnete das Event, das gestern Abend gestreamt wurde, und enthüllte prompt die Veröffentlichung von Yakuza Kiwami 3 , der "bestmöglichen Version" von Yakuza 3, die ursprünglich 2009 veröffentlicht wurde.

Abgesehen davon, dass es uns zeigt, wie gut diese Version aussieht (mehr oder weniger in der gleichen Qualität wie Yakuza 0: Director's Cut vor einigen Monaten), wird Yakuza Kiwami 3 von einem brandneuen Inhalt namens Dark Ties begleitet, der alle neu ist und sich um die Figur des Bösewichts dieses Spiels dreht. Mein. Um über diese neuen Inhalte zu sprechen, sagte der Regisseur von Kiwami und Dark Ties, Ryosuke Horii, zunächst, dass er Yakuza 3 von Grund auf überarbeitet hat, um ihm die Kiwami-Behandlung zu verleihen, und dass er neue Filmsequenzen und Sprachzeilen hinzugefügt hat. Außerdem wurden weitere Minispiele hinzugefügt, sowie ein neuer Kampfmodus für Kiryu namens Ryukyu, der von den Kampfkünsten von Okinawa inspiriert ist, wo ein Großteil seiner Geschichte spielt.

Dark Ties fügt der Geschichte von Yakuza Kiwami 3 einen weiteren Kontext hinzu, indem es dem Antagonisten Yoshitaka Mine, seinem Eintritt in die kriminelle Unterwelt und seinem Aufstieg im Tojo-Clan als Anführer des Hakuho-Clans folgt. Mine bewegt sich in der Nachbarschaft von Mamurocho und wird dort in der Lage sein, alle möglichen Aktivitäten auszuführen und zusätzlich zum Savage-Modus seinen eigenen, vom Boxen inspirierten Kampfstil zu haben. Zusammen mit der Geschichte von Dark Ties kommt ein Kampfmodus im Kolosseum-Stil namens Infernal Arena.

Yakuza Kiwami 3 und Dark Ties erscheinen am 12. Februar 2026 für PS4, PS5, Xbox Series, PC (Steam) und Nintendo Switch 2 und werden nach der Veröffentlichung von Yakuza Kiwami 1 und 2 für Nintendo Switch 2 am 13. November in neuen Sprachen lokalisiert.

Yakuza 0 Director's Cut verliert vorübergehende Exklusivität auf Switch 2

Auf dem RGG Summit 2025 im September wurde außerdem bestätigt, dass Yakuza 0 Director's Cut seine vorübergehende Exklusivität für Nintendo Switch 2 aufgeben wird (da es als Launch-Titel der Konsole erschienen ist) und auch in digitaler und physischer Version auf PC, Xbox Series und PlayStation 5 veröffentlicht wird.