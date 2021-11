Yakuza 8 wird einige Jahre nach Like a Dragon spielen

Yakuza: Like a Dragon wurde in Japan "Ryū ga Gotoku 7" (das bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie "Yakuza 7") genannt, aber die Nummer wurde im Westen weggelassen, da Sega den hiesigen Spielern die Angst nehmen wollte, mehr als eine Handvoll Spiele nachholen zu müssen, um dieses jüngste Kapitel - das ohnehin ein Neustart für die Serie war und zum Beispiel mit einem neuen Protagonisten daherkam - genießen zu können. Vermutlich wird auch das kommende Yakuza 8 bei uns einen eigenen, nicht nummerierten Titel erhalten, aber darum soll es hier gar nicht gehen.

Der Studio-Direktor von Ryu ga Gotoku, Masayoshi Yokoyama, hat sich im Gespräch mit dem japanischen Famitsu-Magazin kürzlich zur neuen Installation geäußert. Er wiederholte eigentlich nur noch einmal, dass das nächste Spiel erneut Ichiban Kasuga als Hauptprotagonisten einsetzen werde, allerdings werden seit seinem jüngsten Abenteuer mehrere Jahre vergehen, ehe er wieder in Aktion tritt. Yokoyama bestätigte auch, dass sie die Judgment-Serie weiterhin unterstützen werden und dass Ryu ga Gotoku Studio aktuell auch an Projekten arbeite, die nichts mit Yakuza oder Judgment zu tun haben.

Quelle: Ryokutya2089.