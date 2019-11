Yakuza 0, Kiwami und Kiwami 2 erobern Xbox One

Sega bringt Yakuza Kiwami 2 am 9. Mai 2019 für PC via Steam. Für 29,99 Euro können wir dem Krieg zwischen den rivalisierenden Clans Tojo und Omi beitreten. Yakuza Kiwami...

Wir haben kurz vor dem Release einen neuen Trailer zu Yakuza Kiwami 2, dem runderneuerte HD-Remake von Yakuza 2, das am 28. August 2018 für Playstation 4 erscheint. Der...

Yakuza Kiwami 2 kommt im August auf PS4

am 18. März 2018 um 13:14 NEWS. Von Stefan Briesenick

Sega versprach Yakuza-Fans für dieses Wochenende spannende Nachrichten und kündigte in diesem Zuge das Remake von Yakuza 2 für den 28. August an. Yakuza Kiwami 2 wurde in...