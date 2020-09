Yager hievt The Cycle Ende des Jahres aus Early Access

Das Berliner Team von Yager Development hat am Wochenende neue Pläne zu ihrem PvPvE-Shooter The Cycle bekanntgegeben. Das Vorhaben soll Ende des Jahres auf Steam erscheinen, denn die Early-Access-Entwicklung werde bis dahin abgeschlossen sein, hofft der Entwickler. Zum richtigen Verkaufsstart soll Crossplay zwischen den beiden PC-Plattformen eingerichtet werden, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Die Veröffentlichung, die gleichzeitig als vierte Saison von The Cycle beschrieben wird, bringe laut den Berlinern einige Neuerungen mit sich.

Eine weitere Karte, zusätzliche Waffen und neue Spielmodi verspricht das Studio neben Änderungen an der bestehenden Spielstruktur. Das Spielgefühl soll sich unter anderem dadurch „drastisch" verändern, dass die Leute plötzlich auf ein festes Inventar zugreifen und mit mehr Flexibilität Dinge herstellen dürfen. Ohne konkrete Maßnahmen anzukündigen, soll The Cycle in den nächsten drei Monaten einflussreiche Survival-Mechaniken mit harten Konsequenzen erhalten, skizzieren die Entwickler grob. Die Spielwelt scheint dabei eine wichtige Rolle zu spielen, doch handfeste Konzepte liegen uns leider noch nicht vor.