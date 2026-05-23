Yacht Club "wurde vom KI-Fieber mitgerissen", aber "fand es nicht sehr effektiv" für Mina the Hollower

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Da künstliche Intelligenz immer mehr zu einem Thema wird und Technologie in allen Lebensbereichen immer verbreiteter wird, ist auch die Frage, wie sie im Videospielsektor eingesetzt wird, sehr beliebt. Zu diesem Zweck, da Mina the Hollower am 29. Mai auf PC und Konsolen erscheint, hatten wir das Privileg, mit dem Entwickler Yacht Club Games zu sprechen, um mehr über seine Position zum Einsatz von KI in der Entwicklung und für ihr bevorstehendes und erwartetes Projekt zu erfahren.

Zu diesem Zweck haben wir im vollständigen Interview, das Sie hier sehen können, gefragt, ob KI überhaupt in Mina the Hollower eingesetzt wurde, woraufhin Yacht Club erklärte, es sei "vom KI-Fieber mitgerissen", aber letztlich entschieden, dass es für das, was wir tun, nicht sehr effektiv sei.

Der Programmierer David D'Angelo erklärte uns vollständig: "Wir alle haben uns wie der Rest der Welt in das KI-Fieber geraten, aber wir fanden es nicht sehr effektiv für das, was wir tun. Vielleicht ist unsere Arbeit einfach nicht so generisch! Wir haben einige Wege gefunden, wie es helfen kann... wie Google oder ein Thesaurus, aber das hat nicht beeinflusst, was in unserem Spiel ist."

Mit dem Start von Mina the Hollower für den 29. Mai geplant, bleibt dran für mehr vom Spiel, da wir dem vollständigen und öffentlichen Start immer näher kommen.