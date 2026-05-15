Yacht Club Spiele: "Mina the Hollower ist unsere Zelda"

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Letzte Woche erhielt das mit Spannung erwartete Mina the Hollower endlich ein bestätigtes Veröffentlichungsdatum. Es wird von Yacht Club Games entwickelt, das seit zwölf Jahren auf dem Erfolg von Shovel Knight profitiert; ihr letztes Spiel war 2022 das Shovel Knight Dig.

Wie sein Vorgänger bietet es deutlich retro-inspirierte Grafiken, diesmal basierend auf dem Game Boy Color, komplett mit allen Einschränkungen des Formats. Das Setting ist jedoch völlig anders und deutlich dunkler, was offensichtlich beabsichtigt ist. Als RPG Site kürzlich den Designer und Regisseur des Spiels, Sean Velasco, interviewte, erklärte er, wie das Studio das Spiel sieht:

"Mina hat nicht wirklich als Nebenprojekt angefangen. Wir hatten geplant, an zwei Projekten gleichzeitig zu arbeiten, und nachdem wir eine Menge Shovel Knight-Spiele entwickelt hatten, wollten wir etwas anderes schaffen – wenn Shovel Knight unser Mario ist, würde Mina unsere Zelda werden. Im Grunde hat Mina uns erlaubt, eine neue Art von Action-Abenteuer zu erschaffen und unsere Fähigkeiten zu erweitern, während wir trotzdem das tun, was wir mögen."

Im selben Interview erwähnt er, dass es auch Pläne für eine Erweiterung gibt, obwohl er es derzeit "nicht als großes DLC bezeichnen würde." Velasco sagt außerdem, dass wir Mina in Zukunft vielleicht wiedersehen könnten, ähnlich wie Shovel Knight kontinuierlich erweitert wurde, obwohl er zugibt, dass vieles vom Verkauf abhängt:

"Mina ist als fertiges Spiel gedacht, aber auch als immergrüne Welt. Es würde Spaß machen, es in Zukunft wieder zu besuchen... Vielleicht nach einem langen Urlaub! Du hast Mina jedenfalls noch nicht zum letzten Mal gesehen (falls sie sich verkauft, lol!). "

Mina the Hollower erscheint am 29. Mai und wird auf PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 (kostenloses Upgrade von Switch 1) und Xbox Series S/X verfügbar sein; alle Versionen kosten 19,99 US-Dollar.