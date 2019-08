Yacht Club Games gräbt sich mit Shovel Knight Dig ein

Yacht Club Games (Shovel Knight) und Nitrome (Bomb Chicken) arbeiten zusammen an Shovel Knight Dig, das haben sie uns diese Woche verraten. Im Spiel stiehlt der Drill Dozer all unsere Schätze und verschwindet damit in sein Erdreich, doch den Halunken lassen wir natürlich nicht so einfach entkommen. Die Level von Shovel Knight Dig wurden von den Entwicklern eigens kreiert, sie werden jedoch zufällig miteinander verknüpft, um das Spiel "unendlich wiederholbar" zu gestalten, schreibt Yacht Club Games. Neben vielen bekannten Gesichtern verspricht das Studio neue Ritter, Charaktere und Feinde. Zum Starttermin oder unterstützten Plattformen haben wir noch nichts gehört, dafür gibt es erste Eindrücke:

