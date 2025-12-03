Yacht Club Games beschreibt Mina the Hollower als ein "Alles-oder-Nichts"-Spiel

HQ

Angesichts der Höhen, die Yacht Club Games erreichten, als Shovel Knight erschien, könnte man denken, dass der Indie-Entwickler immer noch in einer ziemlich guten Lage wäre, aber offenbar nicht. In einem neuen Bloomberg-Artikel wird behauptet, dass der kommende Titel des Studios, Mina the Hollower, der kürzlich auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, ein "Alles-oder-Nichts"- Spiel ist, bei dem schlechte Verkaufszahlen der letzte Tropfen für das Studio sein könnten.

Laut Mitgründer und Studioleiter Sean Velasco heißt es, dass Mina the Hollower "auf jeden Fall entscheidend ist". Wenn wir 500.000 Exemplare verkaufen würden, wären wir golden. Wenn wir auch nur 200.000 verkaufen würden, wäre das wirklich, wirklich großartig. Wenn wir etwa 100.000 verkauft hätten, wäre das nicht so gut."

Das ist etwas, das Marketingdirektorin Celia Schilling zu bestätigen scheint, indem sie anmerkt: "Ein Unternehmen ist nur so stark wie sein letztes Spiel".

Bloomberg ging dann noch einen Schritt weiter und erklärte, dass das Studio bereits verkleinert hat und sogar ein zweites Projekt auf Eis gelegt hat, das angeblich eine 3D-Fortsetzung Shovel Knight sein soll, nur weil es "den Großteil seines Kapitals aufgebraucht hat".

Ziemlich ernste Umstände für das, was einst eines der vielversprechendsten Indie-Studios der Branche war. Aber ist das wirklich alles Verderben und Düsterheit? Hier wird es etwas verwirrend, denn Velasco erklärt außerdem, dass "wenn Mina floppt, wir immer noch existieren werden", auch wenn sie dann zusätzliche Finanzierung bräuchten.

Es ist unklar, wann Mina the Hollower erscheint, da das Spiel kein Veröffentlichungsdatum hat. Vielleicht ändert sich das bei The Game Awards Woche? Was denkst du?