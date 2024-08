XSET sind deine Fortnite Esports World Cup Champions

HQ

XSET hat den Fortnite Esports World Cup 2024 gewonnen. Das Event begann Ende letzter Woche, die Playoffs fanden am 10. und 11. August statt. XSET erwies sich von Anfang an als starkes Team und trat gegen Exceed an.

XSET startete mit einem 3:0-Sieg im CTF in das große Finale, musste dann aber einen Rückschlag hinnehmen, nachdem Exceed Hardpoint gewonnen hatte. Das war die einzige Niederlage, die XSET hinnehmen musste, denn dann gewann das Team Keeper, Hardpoint und erneut Keeper, bevor es die Trophäe in die Höhe stemmte.

Sie nahmen außerdem $400.000 aus dem Preispool von $1 Million mit nach Hause, wobei Exceed $160.000 gewann. Heroic und Karmine Corp belegten die Plätze drei und vier, während Gaimin Gladiators die Top 5 abrundeten.