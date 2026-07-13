XSE Pro League 2026: Das 9z-Team zum Champion gekrönt, nachdem es Parivision im Grand Final besiegt hat

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In einem Monat wird Counter-Strike 2 bei der Esports-Weltmeisterschaft in Paris, Frankreich, als eines der größten Turniere des Festivals auftreten. Doch vor diesem Termin gibt es noch einige weitere große Events, die sich dem Ende zusteuern, nicht zuletzt die XSE Pro League, die am vergangenen Wochenende zu Ende ging.

Bei der Veranstaltung reisten viele der besten CS2-Teams der Welt nach Guangzhou, China, um um einen Preispool von 1 Million Dollar zu kämpfen. Letztlich endete das Turnier mit einem überraschenderen Sieger auf der obersten Podiumsebene, als 9z Team nach einer sehr dominanten Vorstellung gegen Parivision im Grand Final zum Sieger gekrönt wurde, wobei ersterer den letzteren mit 3:0 deklassierte.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass 9z Team mit 260.000 Dollar Preisgeld nach Hause geht, aber auch mit dem Vertrauen, das ein Sieg für zukünftige Unternehmungen bringt, insbesondere im Hinblick auf das EWC-Event, bei dem 2 Millionen Dollar angeboten werden.