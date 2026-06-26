Wir haben uns zuvor XREALS ziemlich beeindruckende AR-Brillen genauer angesehen, die nicht dafür gemacht sind, mit Ihnen zu reisen, sondern Ihnen erlauben, Ihre Reise nach Mallorca auf eine leicht "unheimliche" Weise zu dokumentieren. Nein, das ist ein Unterhaltungsprodukt, ein Flachbildschirm, den du tatsächlich in die Hemdtasche stecken kannst, der dir Zugang zu einer viel ambitionierteren, immersiveren Version deines Smartphone-Bildschirms oder deiner Switch 2 verschafft.

Was passiert also, wenn XREALs breiteres Verbraucherprofil mit etwas so Hardcore wie Asus' ROG-Sparte kombiniert wird? Genau das wollen wir herausfinden, denn sie haben die XREAL ROG R1 eingeführt, eine speziell für Gamer entwickelte AR-Brille.

Okay, wenn wir mit den bisherigen Produkten von XREAL beginnen, können wir ziemlich schnell erklären, was das eigentlich ist. Es handelt sich um eine kleine Brille, die eine Verbindung zu einem Gerät erfordert und besteht aus zwei Micro-OLED-Panels vor jedem Auge mit einer Auflösung von 1920x1080. Das Display kann bis zu 171 Zoll aus einer Entfernung von vier Metern projizieren und liefert volle 240 Hz über den Frame Rate Booster (der die Schärfe leicht reduziert) sowie eine Antwortzeit von 0,01 ms. Dieses Display vor deinen Augen deckt ein Sichtfeld (FOV) von 57 % ab und ist sowohl im "Follow"-Modus (wo das Display deine Kopfbewegungen verfolgt) als auch im "Anchor"-Modus verfügbar, in dem du dich davon wegdrehen kannst.

Stellen Sie sich also Folgendes vor: Aus irgendeinem Grund haben Sie keinen Zugang zu einem traditionellen Display, das gut genug für das gewünschte Medienerlebnis ist. Du verbindest dein R1-Gerät mit einer Konsole, einem PC oder einem Android-Smartphone, und plötzlich hast du Zugriff auf einen 171-Zoll-Bildschirm. Es ist leicht, den Reiz zu erkennen, oder?

Werbung:

Das gesamte Paket wiegt nur 91 Gramm und entlädt den Akku des angeschlossenen Geräts nicht so stark wie zunächst angenommen, daher ist es schwer zu sagen, dass XREAL und ROG ihre beabsichtigte Mission für die R1 nicht erfüllen. Außerdem gibt es eine elektrochrome Dimmung im Glas, mit der man die Objektive per Knopfdruck abdunkeln kann – eine Funktion, die absolut hervorragend funktioniert.

Natürlich gibt es Kompromisse. Die Tatsache, dass die Auflösung "nur" 1080p ist, spielt eigentlich keine Rolle, und die Schärfe während der gesamten Projektion ist überraschend solide, selbst wenn man auf etwas nahe der maximalen Bildschirmgröße skaliert; wenn man jedoch den bereits erwähnten Frame Rate Boost auf 240 Hz verwendet, was eine der wichtigsten Spezifikationen sein muss, nimmt die Bildqualität einen spürbaren Einbruch. Ja, die Reaktionsfähigkeit nimmt zu, aber das geht auf Kosten vieler Schärfe, mit der ich während der Testphase nicht ganz zurechtkommen konnte.

Und dann gibt es noch das ROG Control Dock. Die Idee ist, dass durch den Zugriff auf zwei HDMI-2.0-Anschlüsse (ja, 2.0, nicht 2.1), DisplayPort 1.4 und USB-C das Dock in der Nähe eines Fernsehers oder Computermonitors platziert werden kann, sodass man mit dem Joystick schneller Einstellungen anpassen und aktiv zwischen Eingängen wechseln kann.

Werbung:

Aber obwohl ich den Reiz von AR-Brillen fürs Gaming leicht nachvollziehen kann, fällt es mir schwer zu verstehen, wer sie zu Hause tragen würde, wenn er Zugang zu einem traditionellen Display hat; Ihr attraktivster Anwendungsfall bleibt auf der Straße oder einfach, wenn man nicht in der gewohnten Einrichtung ist. Wenn dieses ROG Control Dock also zum Preis von 750 Pfund beigetragen hat, während eine XREAL One Pro Brille 580 Pfund kostet, erscheint mir dieser Aufschlag wie eine Verschwendung für eine Funktion, deren Sinn ich nicht ganz sehe.

Dennoch ist es möglich, diese Micro-OLED-Displays mit einer relativ hohen Bildwiederholrate so zu genießen, dass überall eine enorme Immersion möglich ist. Ich denke, ich kaufe mir stattdessen einfach ein Paar normale XREALs.