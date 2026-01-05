XReal erscheint auf der CES, um neue AR-Brillen und einen Power Hub vorzustellen

HQ

Um die Rückkehr der CES zu markieren, sind Experten für Augmented-Reality XReal aufgetaucht und präsentieren der Welt ein neues Paar Einsteigerbrillen, die sowohl als "Mid-Generation-Refresh und Marktersatz" für die XReal One dienen sollen, aber auch als "neuer Maßstab für Einsteiger-AR-Brillen".

Diese Brille, bekannt als XReal 1S, erweitern das Vorgängermodell, indem sie einen 171-Zoll-Raumbildschirm mit einer 1200p-FullHD-Auflösung (gegenüber 1080p) besitzt. Es verfügt außerdem über ein helleres Display mit 700 nits (gegenüber 600 nits), während die RGB-Abdeckung von 100 % auf 108 % erweitert wird, wodurch das Sichtfeld um 2 % auf 52 % erweitert und das Seitenverhältnis von 16x9 auf 16x10 erhöht wird. Dies alles während eine Bildwiederholrate von 120 Hz beibehalten wird und es gelingt, einen niedrigeren Grundpreis als das Vorgängermodell zu bieten, von 499 auf 449 US-Dollar.

Hinzu kommt der XReal Neo, ein Hub, der als Powerbank und DisplayPort-Videohub für die Brille dient. Er hat eine Kapazität von 10.000 mAh, unterstützt USB-C und bietet sogar Verbindungsoptionen mit den Nintendo Switch 1 und 2 an. Langfristig wird er für 119 US-Dollar verkauft und der Versand beginnt im Februar.