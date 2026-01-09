Xpeng P7+ erhält eine aggressive Preisgestaltung

HQ

Xpeng hat in den Märkten, die sie in den letzten Jahren betreten haben, enorme Erfolge erzielt, und insbesondere die Einführung von SUV-Elektrofahrzeugen wie dem G6 und G9 hat sich in vielen europäischen Ländern als fruchtbar für den Hersteller erwiesen.

Nun kehren sie mit dem P7+ zu ihren Wurzeln zurück, einer remixten und revitalisierten Limousine, die kürzlich offiziell und offiziell auf dem Brüsseler Automobilsalon vorgestellt wurde. Die dänischen Preise (britische Preise sind nicht verfügbar – aber das Modell soll dort vor Jahresende auf den Markt kommen) beginnen bei 359.995 Kronen, also rund 41.000 GBP.

Für dieses Geld bekommt man 530 Kilometer Reichweite, eine Länge von fünf Metern und einen Kofferraum von 573 Litern. Der besonders große Abstand zwischen den Achsen bedeutet, dass der Innenraum selbst an den Innenraum erinnern sollte, den man bei deutlich höheren SUVs hat.

Er startet mit 800-Volt-Ladetechnologie, was bedeutet, dass 10-80 % Ladung in nur 12 Minuten erfolgt.