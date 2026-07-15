Xolo Maridueñas Blue Beetle kehrt in Man of Tomorrow zurück

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Xolo Maridueña feiert sein DCU-Comeback und wird erneut die Figur Blue Beetle im kommenden Film Man of Tomorrow spielen. Die Superman-Fortsetzung besetzt bereits eine ziemlich mit Stars gespickte Besetzung: Millie Alcock kehrt als Supergirl zurück, Adria Arjona kommt zum Zeitpunkt des Schreibens in einer unbekannten Rolle ein, und natürlich übernehmen auch Rachel Brosnahan, Nicolas Hoult und David Corenswet ihre Rollen wieder.

Nun berichtet Variety, dass wir Blue Beetle ins Sortiment aufnehmen können. Im Jahr 2023, als der Blue Beetle-Film erstmals veröffentlicht wurde, sagten James Gunn und Peter Safran, dass Blue Beetle der erste DCU-Charakter für ihr neues Universum sei, wobei Superman der erste Film war. Es wurde bestätigt, dass Xolo Maridueña in dieser Rolle zurückkehren würde; Es war nur eine Frage des Wann.

Wir wissen nicht, wie groß die Rolle des Blue Beetle im kommenden Film Man of Tomorrow spielen wird. Es hängt ganz davon ab, wie viel Aufmerksamkeit er im neuen DCU bekommen wird. Wenn er wieder einen eigenen Solofilm machen will, hoffen wir auf mehr als nur einen kurzen Cameo-Auftritt.