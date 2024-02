Xolo Maridueña bestätigt, dass er weiterhin als Blue Beetle im DC-Universum zu sehen sein wird

HQ

Es gab bereits Berichte, dass Xolo Maridueña von Cobra Kai trotz des Endes von DC Extended Universe mit Aquaman and the Lost Kingdom weiterhin die Figur von Blue Beetle in James Gunns neuem und kommenden DC Universe darstellen würde. Maridueña hat bestätigt, dass dies der Fall sein wird.

In einem Interview mit Screen Rant ging Maridueña sogar so weit zu sagen: "Ich weiß, dass wir Blue Beetle wieder sehen werden, egal ob es in Form von Blue Beetle 2 oder wo auch immer kommt."

Maridueña fuhr fort: "Es war wirklich großartig, mit James [Gunn] und Peter [Safran] zusammenzuarbeiten, die uns liebenswürdigerweise in ihr neues Universum integriert haben, obwohl es nicht Teil dessen war, was sie sich ausgedacht haben. Es ist eine Ehre. Nun, wohin führt Blue Beetle in der Zukunft? Ich weiß es nicht. Aber ich kann getrost sagen, dass wir ihn bald sehen werden."

Während Blue Beetle recht gute Kritiken von Fans und Kritikern erhielt, war der Film weit davon entfernt, ein kommerzieller Erfolg zu werden, und wurde schließlich derDCEU Film mit dem niedrigsten Einspielergebnis aller Zeiten an den weltweiten Kinokassen, sogar unter Shazam! Fury of the Gods. Zweifellos wird diese Leistung einen Einfluss darauf haben, ob der Film jemals eine Fortsetzung bekommt.