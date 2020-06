XIII mit festem Termin Ende des Jahres, neuer Gameplay-Trailer

Microids und die Entwickler von Playmagic teilten diese Woche das Erscheinungsdatum von XIII mit. Das Remake des beliebten Cel-Shading-FPS aus dem Jahre 2003 wird am 10. November auf Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC/Mac erhältlich sein. Es wurde ein neuer Gameplay-Trailer präsentiert, der uns noch einmal an die großartige künstlerische Richtung des Spiels erinnert. Dabei werden zwei ikonische Orte im Spiel gezeigt, Brighton Beach und das FBI-Hauptquartier. Außerdem sehen wir die Verwendung einiger Waffen und Gegenstände, denn in XIII können wir nahezu alles zum Töten benutzen.

