Xiaomis 14 Ultra ist für Fotografen

Eines der begehrtesten Merkmale von Smartphones heutzutage ist ohne Zweifel das Kameracluster, das sie bieten. Die Zeiten, in denen es nur ein Kameraobjektiv gab, sind größtenteils vorbei, insbesondere wenn es um Flaggschiff-Geräte geht, die in der Regel mit drei oder mehr verschiedenen Objektiven ausgestattet sind.

Dies ist der Fall bei Xiaomis neuestem Flaggschiff, dem 14 Ultra, das über ein Kameracluster mit vier Linsen verfügt, das gemeinsam mit Leica entwickelt wurde. Dieses Vierfach-Objektiv-Setup ist ideal für den verliebten Fotografen, aber da es sich um ein Smartphone handelt, kommt es auch mit den typischen Verbesserungen an den wichtigsten Hardwarekomponenten und dem Display, die bei diesem neuen Modell jeweils aufgerüstet wurden.

Um zu sehen, ob dies das Xiaomi 14 Ultra zu einem Pflichtkauf macht, können Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten ansehen, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über das Gadget und seine Leistung in der Praxis teilt.