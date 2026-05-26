Xiaomi YU7 bricht den Nürburgring-Rekord für SUVs

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Es gibt natürlich separate Rekorde für verschiedene Fahrzeugtypen auf dem legendären Nürburgring, darunter einen für SUVs, und dieser spezielle Rekord wurde gerade von den chinesischen Xiaomi gebrochen, die mit ihrem beeindruckenden SUV-EV, dem YU7, unterwegs sind.

Wie Top Gear berichtet, hat Xiaomi nun die schnellste jemals auf der Nordschleife gefahrene Serien-SUV-Runde gefahren, mit einer beeindruckenden Runde von 7:34,931 Minuten und knapp zwei Sekunden Vorsprung gegen den bisherigen Rekordhalter, den Audi RS Q8 Performance.

Das ist angesichts der Zahlen nicht wirklich überraschend. Der YU7 GT verfügt über ein Doppelmotor-Allradsystem mit etwa 990 PS und einer angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde. Er verwendet außerdem Xiaomis neueste HyperEngine V8S EVO Antriebsstrangtechnik und einen 101,7-kWh-Akku, der eine CLTC-Reichweite von bis zu 705 km liefert. Dieser Standard ist nicht derselbe wie WLTP, daher solltet ihr mit niedrigeren Schätzungen für das westliche Verbreitungsgebiet rechnen.