Xiaomi hat sich in fast Rekordzeit als eines der größten Technologieunternehmen der Welt etabliert, so groß, dass es 2014 gelang, Chinas größtes Telefonunternehmen zu werden. Das ist eine ziemliche Leistung, wenn man bedenkt, dass sie ihr erstes Telefon erst drei Jahre zuvor auf den Markt gebracht haben, ein Jahr nach ihrer Gründung. Auf dem europäischen Markt ist ihre Untermarke Redmi wahrscheinlich bekannter. Wäre der freie Markt ein Bodybuilding-Wettbewerb gewesen, hätte es definitiv einen Drogentest gegeben. Als wichtiger Akteur auf dem Markt ist es sinnvoll, den Kunden ein komplettes Ökosystem anzubieten, und dazu gehören auch Smartwatches.

Xiaomi war schon immer bestrebt, die beste und neueste Technologie zum niedrigstmöglichen Preis zu liefern, und das S4 Watch ist da keine Ausnahme. Der Preis sinkt hier auf bis zu 130 £. Allerdings habe ich ein wenig mit der Namensgebung von Xiaomi zu kämpfen. Ihre andere Uhr heißt Watch 2, es gibt GT und Pro Versionen, und die anderen Varianten, die sie haben, sind unter der Marke Redmi.

Für den relativ niedrigen Preis von 130 £ erhalten Sie ein 466 x 466, ein 1,43-Zoll-AMOLED-Display und eine überraschend gut gebaute Uhr. Das Design ist sehr klassisch und obwohl es sehr individuell ist, bin ich eigentlich froh, dass sie versucht haben, große Symbole anstelle der kleinen zu verwenden, die auf vielen anderen Uhren nicht lesbar sind. Die Pixeldichte ist mit 326 PPI relativ hoch und die Uhr hat eine Helligkeit von 1.500 Nits mit einer Spitzenoption von 2.200 Nits. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass die Farben, oder besser gesagt die Icon-Farben, etwas langweilig sind - ich wünschte, es würden mehr helle Farben verwendet. Die Krone der Uhr kann sich drehen, aber das ist an sich nicht revolutionär, es sei denn, Sie schreiben Verkaufsgespräche für diese spezielle Uhr.

Eines der Unterscheidungsmerkmale der Uhr ist ihre Fähigkeit, das Aussehen zu verändern. Wir sprechen hier nicht nur von einem neuen Armband, sondern auch das Zifferblatt selbst kann ausgetauscht werden, und Sie können sogar Komplettpakete erhalten, bei denen alles passt und passt. Ja, einige Artikel können nicht einzeln gekauft werden, sondern nur als Komplettpaket. Es ist ziemlich elegant und ich liebe das Konzept. Standardmäßig gibt es sie in mehreren Designs und mit einem schönen Aluminiumrahmen. Es ist schön, aber die Verarbeitungsqualität und vor allem die Benutzeroberfläche der Uhr brauchen noch einige Feinschliffe, um mit den teureren Modellen mithalten zu können. Die Akkulaufzeit kann sich sehen lassen und wir haben bei regelmäßiger Nutzung über zwei Wochen geschafft.

Die dazugehörige App heißt Mi Fitness und ich muss sagen, dass die Anzahl der Berechtigungen, die erforderlich sind, um sie zum Laufen zu bringen, ziemlich überwältigend war. Es ist funktional, aber das war es auch schon. Es ist alles ein bisschen zu standardisiert, und ich hätte mir gewünscht, dass mehr Zeit in die Entwicklung eines attraktiveren App-Designs investiert wird, ganz zu schweigen von ein paar mehr Zifferblättern, die fehlen. Wie gesagt, es ist ziemlich funktional. Es unterstützt etwa 150 Sportarten, Dual-GPS und es gibt sogar einen speziellen Skimodus mit Herbstalarm und allem.

Im Gegensatz zu anderen gibt es auch Unterstützung für VISA- und Mastercard-Zahlungen über einen NFC-Chip. Allerdings muss ich zugeben, dass ich es vor Ort nicht ausprobiert habe, aus dem einfachen Grund, dass ich nicht gerne mit Uhr bezahle, es macht es einfach zu einfach, Geld auszugeben.

Es gibt eine bessere Software namens Xiaomi Smart Hub, aber sie ist nur mit einem neueren Smartphone der gleichen Marke verfügbar, das HyperOS 2 unterstützt. Ich weiß nicht, was auf diese Weise in Bezug auf die Funktionalität fehlt, aber eine ganze App wegzulassen und sie mit der Nutzung der gleichen Handymarke zu verknüpfen, scheint etwas seltsam.

Wo der Uhr fehlt - und es könnte gut sein, dass ich es bin, der ein fehlerhaftes Exemplar bekommen oder ein wichtiges Update vergessen hat - ist die Herzfrequenzmessung... Das ist nicht gut. Tatsächlich funktioniert es überhaupt nicht, es sei denn, ich bin auf magische Weise in eine erstaunliche Form gekommen und wiege tatsächlich 20 kg weniger, als ich dachte, dass ich sollte. Ähnlich verhält es sich mit der Bluetooth-Wiedergabe aus dem internen Speicher der Uhr: Sie hustet und stottert wie ein alter Schlepper und ist mit digitalem Rauschen gefüllt wie eine alte Einwahl-Internetverbindung über Telefonkabel. Es kann einfach nicht richtig sein, es muss ein Fehler sein. Vor allem, weil es die Uhr für das Training völlig unbrauchbar macht, was nicht viel Sinn macht, da sie Kalorien und Schritte zählt, wie sie sollte. Und in meiner Welt ist die Protokollierung von Training und Aktivitäten wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge, die eine Smartwatch tun sollte.

Wir landen also jetzt bei einer Punktzahl, und wenn es ein Update gibt, das diese sehr grundlegenden Fehler behebt, bevor das Testmuster zurückgeschickt wird, werden die Überprüfung und die Punktzahl geändert, um dies widerzuspiegeln. Wir haben Xiaomi-Produkte bereits getestet, auch kürzlich, und sie haben in der Regel keine Funktionsprobleme.