Xiaomi überholt Tesla offiziell beim Verkauf von Elektrofahrzeugen in China

Teslas weltweiter Verkaufsrückgang ist in den letzten Jahren recht deutlich, aber davor hatten sie in vielen Märkten starke Verkaufsmeilensteine. Doch in nur 19 Monaten wurden ihre Verkaufszahlen von niemand Geringerem als Xiaomi überholt.

Ja, seit dem Markteintritt im April 2024 haben sie über 500.000 verkaufte Autos erreicht, und erst im Oktober haben sie es geschafft, laut GizChina 33.662 YU7 zu verkaufen, verglichen mit 26.100 Tesla Model Y in China.

Der YU7 ist schnell zu einem der beliebtesten Crossover-Elektroautos Chinas geworden, mit über 400.000 verkauften Elektrofahrzeugen im Jahr 2025 – und sie planen, 2027 den europäischen Verkauf zu starten.

Es wird erwartet, dass die kleinere Model 3-Alternative, SU7, noch vor diesem Zeitpunkt erscheinen wird.