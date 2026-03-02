Xiaomi stellt offiziell neue Hyper-EV vor.

HQ

Obwohl es als Prototyp in Gran Turismo 7 begann, wurde das Auto erneut während der jüngsten MWC-Präsentation von Xiaomi präsentiert, die als "Xiaomi Vision Gran Turismo" neu positioniert wurde – ein Elektro-Hyperfahrzeug mit einem scheinbar auffälligen visuellen Profil.

Das Auto wird ab heute in Barcelona zu sehen sein, wo wir dringend mehr über Antriebsstrang, Leistungsabgabe, Reichweite und andere Schlüsselfaktoren erfahren werden, aber Xiaomi war während der Präsentation mehr daran interessiert, über Abtrieb, Luftwiderstandskoeffizienten und andere aerodynamische Details zu sprechen.

Die Präsentation war auch bemerkenswert für die Enthüllung des Fahrzeuginterieurs, mit dem, was Xiaomi als "kokonförmiges Sofa" bezeichnet, wobei eine Art einteilige Konstruktion die beiden Hauptsitze bildet.

Für den Moment gibt es unten einen Trailer, der sowohl das Innere als auch das Äußere zeigt.