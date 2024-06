Die Grenzen dessen, was ein kleiner Lautsprecher erreichen kann, wurden in den letzten zehn Jahren immer wieder verschoben, und meiner bescheidenen Meinung nach sind es JBL und vielleicht vor allem Marshall (via Zound Industries ), die hier in den letzten fünf Jahren am besten waren. Sony, Bose, Sonos und andere waren dicht dahinter, aber es sind Emberton (Marshall) und Charge (JBL), die mich in diesem Segment am meisten überzeugt haben, wo der Formfaktor die Größe einer Thermoskanne nicht überschreitet, aber ein Klangprofil bietet, das mindestens 10-mal größer erscheint.

Der Klang ist warm, natürlich und luftig mit genau der richtigen Menge an Bässen und sehr guter Höhenkontrolle.

Bis vor kurzem hatte ich noch nie einen Bluetooth-Lautsprecher des chinesischen Xiaomi getestet, und angesichts der Tatsache, dass sie so viele Elektrobusse in voller Größe herstellen, wie sie sich auf Smart Homes, Mobiltelefone, Fernseher, Roboterstaubsauger und alles dazwischen spezialisiert haben, hatte meine außergewöhnliche Fähigkeit, in dumm kurzer Zeit vorgefasste Meinungen aufzubauen - die sich oft als 100% falsch herausstellen - bereits eingesetzt. Wie gut kann das wirklich sein? Viel, viel besser, als ich es mir hätte vorstellen können, wie sich herausstellte. Trotz der Tatsache, dass es nur etwa 60 £ kostet. Trotz der Tatsache, dass es den am wenigsten einfallsreichen Namen der Welt hat. Trotz der Tatsache, dass es etwa die Größe einer 500-ml-Flasche hat. Trotz alledem ist die Xiaomi Sound Outdoor einfach nur gut.

Es ist wasserdicht, langlebig und stilvoll.

Dieser kleine Lautsprecher misst 20 Zentimeter x 6,8 Zentimeter und wiegt nur 600 Gramm. Er ist wasserdicht (IP67), stoßfest und mit einer gummiartigen Oberfläche überzogen, die ihn zusammen mit dem orangefarbenen Flansch (beim von uns getesteten schwarzen Modell) sehr an ein JBL-Produkt erinnert. Es beherbergt einen Akku mit einer Kapazität von 2600 mAh, der 12 Stunden Spielzeit bietet, und es dauert etwa drei Stunden, um den Akku von leer bis zum Maximum aufzuladen. Im Inneren befinden sich zwei Treiber und zwei Bassreflexe (einer auf jeder Seite), und Sie können zwei davon einfach über die Mi-App koppeln, um sie für die Wiedergabe von Stereo zu steuern. Sie können auch 100 davon miteinander verbinden, um ein Line-Array zu erstellen, wenn Sie möchten. Der unterstützte Bluetooth-Standard ist der neueste (5.4) und der Frequenzbereich reicht von 60 Hz bis 20 kHz.

Für rund 60 £ können Sie heute wirklich keinen besseren Bluetooth-Lautsprecher finden.

Das Klangprofil hier ist warm und verspielt auf eine Weise, die mich an Bose, JBL und Marshall erinnert. Xiaomi hat seinen neuen Lautsprecher glücklicherweise auf eine breitere Art von Musik anderer Arten und Genres abgestimmt als beispielsweise Sony, und das weiß ich zu schätzen. Sound Outdoor hat keine Probleme mit Nestors neuen Tracks, bei denen die Distpedale frei missbraucht werden, und es funktioniert mindestens genauso gut, wenn ich The Strike mit dem Test-Referenzsong 'Overtime ' hämmere. Xiaomi ist nicht in die Voice-Forward-Falle getappt, die Apple weitgehend an die meisten Konkurrenten weitergegeben hat, und in Bezug auf den Mix weiß ich das auch zu schätzen. Brandons Stimme ist direkt im Mix, wenn ich 11 am aus dem neu veröffentlichten Morning View XXIII höre, und das Gleiche gilt für Stingas Stimme, wenn ich Seven Days spiele. Dieser Lautsprecher klingt sehr gut. Der Klang ist nie so "Bass Boost"-angestrengt und spitz wie bei vielen kleineren Bluetooth-Lautsprechern, stattdessen ist er luftig, leicht zu spielen und macht Spaß - die ganze Zeit. Und ebenso gut sind verschiedene Podcasts, in denen sich die Stimmen natürlich anfühlen, ohne langweilig zu sein, was bedeutet, dass ich mich hier nur vor Xiaomis Fähigkeit beugen kann, mit den Besten zu konkurrieren.

