Xiaomi enthüllt die SU7 Ultra EV und kündigt gleichzeitig seinen Rekordlauf auf dem Nürburgring an

HQ

Während viele Xiaomi wahrscheinlich als Hersteller verschiedener Smartphones und tragbarer Technologien und sogar intelligenter Haushaltsgeräte kennen, versucht das chinesische Unternehmen, den Automobilsektor aufzubrechen, indem es die Welt der Elektrofahrzeuge erkundet. Wir wussten schon seit einiger Zeit, dass dies der Fall ist, da wir zuvor in das Modell SU7 Ultra eingeweiht waren, aber jetzt hat Xiaomi den Vorhang für dieses Auto vollständig gelüftet und seine rekordverdächtigen Fähigkeiten enthüllt.

In einer Pressemitteilung wurde uns noch viel mehr über den SU7 Ultra erzählt, einschließlich der Tatsache, dass dieses Auto über eine Batterie verfügt, die in der Lage ist, satte 1.548 PS maximale Leistung zu leisten, was ausreicht, um eine Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h und eine Beschleunigung von 0-100 km/h in atemberaubenden 1,98 Sekunden zu erreichen.

Für diejenigen, die sich fragen, wie sich diese Leistung im Wettkampf schlägt, hat Xiaomi bestätigt, dass es das Auto auf die Nürburgring-Nordschleife gebracht und die Strecke in nur 6 Minuten 46,874 Sekunden absolviert hat, was schnell genug ist, um den bisherigen Rekord für das schnellste viertürige Auto auf der StreckeSU7 Ultra zu brechen. Ein Rekord, der sieben Jahre lang von der Jaguar XE SV Project 8 gehalten wurde, als sie die Strecke 2017 in 7 Minuten 21,23 Sekunden absolvierte.

Mit dieser Leistung im Hinterkopf fragen Sie sich vielleicht, wann/ob Sie ein SU7 Ultra in die Hände bekommen können? Das Auto kann derzeit vorbestellt werden, aber anscheinend nur in China, denn uns wurde gesagt, dass es 814.900 Yuan (ca. 88.000 £) kostet und irgendwann im März 2025 ausgeliefert werden soll.

Werbung:

Würden Sie sich hinter das Steuer dieses sehr schnellen Elektrofahrzeugs setzen?