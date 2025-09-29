Xiaomi bringt mobiles Gaming mit neuer Retro-Hülle für sein Flaggschiff-Handy auf Vordermann

HQ

Das Spielen von Spielen auf Mobiltelefonen ist für einige nach wie vor ein umstrittenes Thema. Trotz der Tatsache, dass Android und iOS zusammen die weltweit größte Spieleplattform mit über zwei Milliarden Spielern bilden, argumentieren einige Leute, dass es sich nicht um echte Spiele handelt.

Wenn Sie zu denen gehören, die eine etwas enge Vorstellung davon haben, was ein Spiel sein kann, dann hat Xiaomi vielleicht etwas, das Ihnen gefallen wird. Das chinesische Unternehmen kündigte kürzlich sein Flaggschiff-Handy an, das Xiaomi 17 Pro, das eine etwas ungewöhnliche Funktion mit einem kleineren Bildschirm hat, der um die Kameras auf der Rückseite herum platziert ist.

Dies kann verwendet werden, um schnell das Wetter und ähnliche Informationen zu überprüfen und das Aufnehmen stilvoller Selfies zu erleichtern. Aber es gibt noch ein weiteres Feature, denn Xiaomi bringt das Retro Handheld Console Case Zubehör auf den Markt, das das Telefon in etwas verwandelt, das an den ursprünglichen Game Boy erinnert (mit einem etwa 6000-mal besseren Bildschirm). Es hat sogar einen eigenen Akku und enthält Angry Birds 2.

Wir gehen davon aus, dass das Retro Handheld Console Case auch im Westen erscheinen wird, aber der Preis ist noch nicht bestätigt, weder für es noch für das Xiaomi 17 Pro. In China kostet diese Handyhülle jedoch 300 Yuan (ca. 31,5 £ / 36 €), was einen Hinweis darauf geben könnte, was sie in unserem Teil der Welt kosten wird.

Ein interessantes Detail in Bezug auf das Xiaomi 17 Pro ist, dass es eigentlich keine Modellnummer 16 gibt, da die vorherige 15 war. Sie überspringen einfach 16, um mit den Modellnummern von Apple übereinzustimmen, in der Hoffnung, mit ihnen konkurrieren zu können, und das Unternehmen verheimlicht nicht einmal die Tatsache, dass dies der Grund für die etwas ungerade Nummerierung ist.