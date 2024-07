Xiaomi behauptet, dass seine SU7 Ultra über 1.500 PS PS leisten wird

HQ

Xiaomi hat sehr große Pläne, um den Automobilsektor weit aufzubrechen. Der chinesische Tech-Riese hat vor einiger Zeit seinen Elektrosportwagen SU7 vorgestellt, und in einem kürzlichen Informations-Blowout haben wir eine Reihe zusätzlicher Details über die Ultra -Variante erfahren.

Das Auto wird versuchen, eine Reihe von Zielen zu erreichen, indem es Ende Oktober dieses Jahres den Nürburgring besucht. Dazu gehört, dass er auf der legendären Strecke in einem so schnellen Tempo fährt, dass der SU7 Ultra innerhalb des nächsten Jahrzehnts als das schnellste viertürige Auto bezeichnet wird. Die genaue Rundenzeit, die Xiaomi im Sinn hat, muss noch bestätigt werden, aber da wir jetzt wissen, was sich unter der Motorhaube des Autos befindet, können wir daraus schließen, dass die Rundenzeit sehr, sehr schnell sein wird.

Xiaomi hat bekannt gegeben, dass der SU7 Ultra von einem V8s HyperEngine angetrieben wird, der bei 27.200 U/min, 578 PS Leistung und 635 Nm maximalem Drehmoment liegt. Es wird anscheinend einige dieser Motoren im SU7 Ultra geben, denn Xiaomi merkt auch an, dass das Auto eine Spitzenleistung von 1.548 PS erreichen wird, während es sein leichtes 1.900 kg schweres Chassis, seine massive 1.330-kW-Batterie und 1.145 kg Abtrieb zur Verfügung stellt.

In Bezug auf die Geschwindigkeitszahlen bedeutet dies alles ein Auto, das in 1,97 Sekunden von 0 auf 100 km/h, in 5,96 Sekunden von 0 auf 200 km/h, in 15,07 Sekunden von 0 auf 300 km/h beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von unter 350 km/h erreicht.

Es ist unklar, wann wir das SU7 Ultra auf Straßen sehen werden, aber Sie können einen Blick auf das Auto im Bild unten werfen.

