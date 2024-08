Xiao Hai ist der Champion des Esports World Cup Street Fighter 6

HQ

Wir befinden uns in der letzten Phase des Esports World Cup, denn das große Wettkampfevent beginnt morgen in der vorletzten Woche. In der sechsten Woche gingen am Wochenende mehrere Turniere zu Ende, darunter das große Street Fighter 6 Event.

Bei diesem Event kämpften mehrere Teilnehmer um einen Teil eines Preispools von 1 Million US-Dollar, und da das Finale nun vorbei ist, können wir hinzufügen, dass KuaiShow Gaming und Zeng "Xiao Hai" Zhuojun aus Qanba die Nase vorn hat und ein Preisgeld im Wert von 300.000 US-Dollar für sich beanspruchen konnte.

Xiao Hai setzte sich als Sieger des Turniers durch, nachdem er Masaki Kawano im großen Finale mit 5:2 besiegt hatte, wo er seine Dominanz als M. Bison über Kawanos Akuma unter Beweis stellte.