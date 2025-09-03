HQ

Die neuesten Nachrichten über China . Chinas Präsident hat gerade die größte Militärparade seines Landes seit Jahrzehnten veranstaltet, flankiert von Russlands Wladimir Putin und Nordkoreas Kim Jong Un, während die Veranstaltung den Platz des Himmlischen Friedens mit Truppen, Raketen und Flugzeugen füllte.

Die Veranstaltung, die am Jahrestag der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg stattfand, präsentierte fortschrittliche Waffen und ausgeklügelte Formationen, während die meisten westlichen Staats- und Regierungschefs sich von einer Vorführung fernhielten, die die Spannungen mit dem Westen hervorzuheben schien.

Chinas Präsident Xi Xinping stellte den Moment als eine Wahl zwischen Frieden und Konfrontation dar und wiederholte damit seine jüngsten Forderungen nach einer neuen Weltordnung. Für Putin und Kim bot der Anlass ein seltenes diplomatisches Rampenlicht und eine Bühne, um engere Beziehungen zu signalisieren.