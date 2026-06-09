Xi Jinping verspricht engere Beziehungen zu Nordkorea, da der offizielle Besuch zu Ende geht

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Der chinesische Präsident Xi Jinping beendet seinen zweitägigen Besuch in Nordkorea, seinen ersten seit 2019. Es sind zwei Tage bis zum Rand gefüllt mit allem – von roten Teppich-Shows bis hin zu fortgeschrittenen akrobatischen Darbietungen – offensichtlich um zu beeindrucken.

Wie die BBC berichtet, scheint es, dass zwischen den beiden Parteien keine tatsächlichen Vereinbarungen getroffen wurden, doch Xi beschrieb die beiden Länder während eines Banketts als "durch Berge und Flüsse verbunden und ein gemeinsames Schicksal" geteilt.

Die beiden bestätigten zudem gegenüber den anwesenden Medien bei einer Pressekonferenz, dass sie einen wichtigen "Konsens" erreicht haben, nämlich dass sie "den Trend der Zeit verstehen" müssen. Damit wird angenommen, dass die beiden Mächte ihre Beziehungen künftig festigen werden.

Obwohl China Nordkoreas größter wirtschaftlicher Förderer ist, haben Analysten festgestellt, dass es offenbar keine Diskussion über die Denuklearisierung gab – ein Thema, das zuvor zwischen beiden diskutiert wurde.