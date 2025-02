Xi Jinping und Wladimir Putin diskutieren zum dritten Jahrestag des Ukraine-Krieges

HQ

Der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin haben am Montag anlässlich des dritten Jahrestages der russischen Invasion in der Ukraine telefoniert, wie chinesische Staatsmedien berichteten (via Reuters).

Das Gespräch unterstrich ihre anhaltende strategische Partnerschaft, die sie kurz vor Kriegsbeginn im Jahr 2022 als grenzenlos erklärt hatten. In den letzten zehn Jahren haben sich die beiden Staatschefs mehr als 40 Mal getroffen, wobei Putin kürzlich China als Verbündeten bezeichnete.

Pekings Weigerung, Moskau zu verurteilen, hat seine Beziehungen sowohl zu den Vereinigten Staaten als auch zur Europäischen Union belastet. Dies war das zweite Telefonat zwischen Xi und Putin in diesem Jahr, nachdem im Januar über die Stärkung der Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump und die Sondierung möglicher Wege zum Frieden in der Ukraine gesprochen worden war.

Trumps Vorstoß für ein schnelles Friedensabkommen, das die Ukraine und die europäischen Verbündeten von den ersten Gesprächen ausschließt, hat in Washington und darüber hinaus Besorgnis ausgelöst, wobei Analysten vermuten, dass Moskau wirtschaftlich gestärkt aus solchen Verhandlungen hervorgehen könnte. Im Moment bleibt abzuwarten, wie diese sich verändernden Allianzen die geopolitische Landschaft neu gestalten werden.