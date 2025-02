Xi Jinping leitet Symposium mit chinesischen Top-Tech-Mogulen, darunter Jack Ma

HQ

Der chinesische Präsident Xi Jinping wird am kommenden Montag ein mit Spannung erwartetes Symposium leiten, das die Stimmung im privaten Sektor im Land verbessern soll.

Die Veranstaltung, an der einige der einflussreichsten Wirtschaftsführer Chinas teilnehmen werden, darunter der Mitbegründer von Alibaba, Jack Ma, findet zu einem kritischen Zeitpunkt statt. Quellen verraten (via Reuters), dass Persönlichkeiten wie Pony Ma von Tencent, Lei Jun von Xiaomi und Führungskräfte von Huawei ebenfalls anwesend sein werden, was eine starke Vertretung aus dem Technologiesektor widerspiegelt.

Das Symposium beleuchtet Chinas anhaltende Kämpfe mit dem Wirtschaftswachstum und die zunehmenden Spannungen mit den Vereinigten Staaten, insbesondere im Bereich der Technologie. Da Jack Ma nach Jahren der Abwesenheit in die Öffentlichkeit zurückkehrt, hoffen viele, dass die Veranstaltung das Vertrauen der Unternehmen neu entfachen wird.

Es wird erwartet, dass das Treffen die Diskussionen über die Ausweitung des nationalen und internationalen Geschäfts vor dem Hintergrund der chinesisch-amerikanischen Beziehungen fördern wird. Technologiekrieg. Vorerst bleibt abzuwarten, wie dieses Treffen die chinesische Geschäftslandschaft prägen wird.