Xeo stellt die Audio-Immersion wieder in den Mittelpunkt des Spielerlebnisses

Die CES ist eigentlich keine Gaming-Convention, vor allem, da die Tech-Welt heutzutage so sehr auf KI und Robotik ausgerichtet ist. Das heißt jedoch nicht, dass du nicht hier und da coole Spielelemente finden wirst, wie zum Beispiel die immersiven Erlebnisse von Xeo. Der Xeo 202-Lautsprecher hatte einen tollen, polternden Klang, und obwohl wir nicht selbst in den Pod gehen konnten, hörten wir, dass es auch eine unglaubliche Zeit war.

Im Gespräch mit Bryan Overstreet von Xeo auf der Veranstaltung haben wir gefragt, wie der Designprozess abläuft, um Audio wieder in den Vordergrund des Gamings zu rücken. "Ich meine, für uns ist es so etwas wie einer der Hauptbestandteile des Spielerlebnisses", erklärte er. "Weißt du, visuelle Qualitäten kommen sehr weit, also ist es wirklich unser Fokus, das mit etwas akustisch Solidem zu kombinieren, und genau da kam der Xeo 202 ins Spiel."

Xeo entwirft jedoch nicht nur Lautsprecher für Gamer, da das Team glaubt, dass die Klangqualität gut genug ist, damit jeder Audiophile darüber hören kann. "Ich meine, ehrlich gesagt, manchmal suche ich nach einem langen Tag voller Gaming einfach gute Musik, und es ist einfach schön, dass sie in dem Sinne vielseitig ist, sodass ich die Lautsprecher umdrehen und daraus mein kleines Konzert machen kann," sagte Overstreet.

Sehen Sie sich unten unser vollständiges Interview mit weiteren Details zur Produktpalette von Xeo an: