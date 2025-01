Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition Trailer zeigt neue Inhalte auf Nintendo Switch

Nintendo schweigt zu all den Gerüchten über Nintendo Switch 2, die an die Öffentlichkeit gelangen. Stattdessen haben sie in der ersten Ankündigung von 2025 einen neuen Trailer für Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition veröffentlicht, das Remaster des Wii U-Spiels von 2015, das am 20. März für Nintendo Switch erscheint.

Dieser lange Trailer endet mit einem kleinen Einblick in neue Orte und Charaktere. Nintendo sagte zuvor, dass diese Definitive Edition mit einem neuen Kapitel-Epilog kommen wird, der möglicherweise an andere Spiele der Serie anknüpft, wie es bei Xenoblade Chronicles: Definitive Edition der Fall war.

Nintendo kündigte außerdem an, dass ein Exploration Support Pack für diejenigen verfügbar sein wird, die das Spiel vor dem 6. April digital kaufen. Denken Sie daran, dass Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition am 20. März erscheinen wird und wahrscheinlich eines der letzten Spiele sein wird, die Nintendo für die Switch veröffentlicht, bevor die Switch 2 irgendwann in diesem Jahr erscheint.