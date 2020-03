Xenoblade Chronicles: Definitive Edition kurzzeitig im Switch eShop gesichtet

Xenoblade Chronicles 2 war ein großer Erfolg für den Entwickler Monolith Software, aber Nintendo will die Reise dort noch nicht enden lassen. Weil sich alte Software hervorragend auf der Switch verkauft, wird das Studio an einer Neuauflage von Xenoblade Chronicles arbeiten, das in der sogenannten "Definitive Edition" noch dieses Jahr zurückkehrt. Seit der Ankündigung haben wir allerdings nichts mehr über das Projekt gehört, doch kürzlich sind die Dinge wieder in Bewegung geraten. Das Spiel wurde in mehreren Webshops aufgenommen, da Nintendo mit der Distribution langsam in die Gänge zu kommen scheint.

Nintendo hat eifrigen Käufern bislang keine Option zum Vorbestellen gewährt, weil es ja auch noch keinen Termin gibt. WCCFTech bemerkte jedoch, dass das JRPG kürzlich im Switch eShop mit genau dieser Möglichkeit aufgetaucht ist. Nach einigen Augenblicken wurde die Option von Nintendo wieder entfernt, was nun einige Spieler zu der Vermutung führt, dass sich der Publisher darauf vorbereitet, uns einen Termin mitzuteilen. Das wäre ein mögliches Thema für eine noch ausbleibende Direct-Übertragung, die gerüchteweise in diesem Monat stattfinden soll.