Xenoblade Chronicles: Definitive Edition enthält originalen und neu aufgelegten Soundtrack

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition erreicht uns in einem Monat und langsam erhalten wir immer mehr Informationen über das Wii-Remaster (das auch für dem New Nintendo 3DS erschien). Ein Social-Media-Account von Nintendo Australien/Neu Seeland hat uns verraten, dass wir im Spiel jederzeit zwischen dem Original- oder dem remasterten Soundtrack wechseln dürfen. Für Fans des alten Spiels kann das ein spannendes Detail sein, um garantiert in Nostalgie zu verfallen. Aktuell nicht bekannt ist, wie gut der neue Soundtrack die Stimmung der Vorlage einfängt.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition enthält nicht nur Verbesserungen im Soundtrack, sondern auch beim Thema Grafik- und Gameplay. Die vielleicht bedeutendste Änderung ist jedoch das neue Zusatzkapitel namens "Connected Futures", das nach der ursprünglichen Storyline als Epilog spielt.

Das Spiel handelt von der ewigen Schlacht zwischen den Titanen Bionis und Mechonis, die im Kampf erstarrten und viele tausend Jahre später zu der Welt wurden, auf der sich über die Zeit verschiedene Völker angesiedelt haben. Diese Fraktionen führen nun Kriege um die Kontrolle des Territoriums, bis ein junger Mann namens Shulk entdeckt, dass er das legendäre Schwert Monado kontrollieren kann. Damit kann er den Konflikt möglicherweise für alle Zeiten beenden, allerdings lauern am Horizont mächtige Gefahren.