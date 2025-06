Xenoblade Chronicles 3 wurde aktualisiert, um auf Nintendo Switch 2 eine bessere Leistung zu erzielen.

HQ

Viele Leute zeigen mit dem Finger auf Pokémon Scarlet/Violet für ihr ziemlich hässliches und schlecht funktionierendes Open-World-Setup, wobei viele vermuten, dass es an der angeschlagenen Hardware des zunehmend veralteten Nintendo Switch lag. Dann gibt es jedoch noch Xenoblade Chronicles 3, das auch eine offene Welt bietet, die nicht nur ein Makel für die Augen ist, sondern einen dazu bringt, sich zu fragen, wie das Entwicklerteam es geschafft hat, dass es auf einer Konsole so flüssig und gut läuft, die viele mit den Hardware-Fähigkeiten der letzten Generation vergleichen. Wir erwähnen dies, weil Xenoblade Chronicles 3 gerade aktualisiert wurde, um dem Nintendo Switch 2 zu entsprechen.

Auf der Support-Seite von Nintendo wurde Ver.2.2.1 enthüllt, wobei es sich um ein Update handelt, das "mehrere Anpassungen vorgenommen hat, um das Gameplay auf Nintendo Switch 2 zu verbessern".

Das Ausmaß, was dies für das Spiel bedeuten wird, muss noch bestätigt werden, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass es in der Lage sein wird, die leistungsstärkere Hardware zu nutzen, um noch flüssiger zu laufen und eine etwas bessere Grafik zu bieten. Wir werden mit Sicherheit wissen, inwieweit dieses Update das Spiel verbessert, wenn das Nintendo Switch 2 erscheint morgen, am 5. Juni.