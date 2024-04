HQ

Ubisofts Free-to-Play-Ego-Shooter XDefiant wurde erneut verschoben. Das Spiel sollte ursprünglich im Oktober 2023 erscheinen, wurde aber auf März 2024 verschoben. Es wurde nun noch weiter auf ein unbestätigtes Datum verschoben, nachdem Ubisoft einen kurzen Test absolvieren konnte.

In einem Statement zu X merkte der Publisher/Entwickler an, dass sie einige Verbesserungen testen müssten, bevor das Spiel veröffentlicht werden könne. Das Team bereitet auch eine 12-stündige Servertestsitzung für Benutzer auf PC, PS5 und Xbox Series vor. Im Anschluss an diesen kurzen Test wird Ubisoft San Francisco ein genaueres Veröffentlichungsdatum für das Spiel veröffentlichen.

Seid ihr enttäuscht zu hören, dass das Spiel erneut verschoben wurde?