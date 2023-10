XDefiant wurde auf unbestimmte Zeit verschoben

HQ

Als Mark Rubin und seine Crew den Start von XDefiant letzten Monat verzögerten, hofften sie, das Spiel Anfang / Mitte Oktober fertig zu haben, also ist es verständlich, dass Jonas über das Gerücht schrieb, dass Ubisofts Call of Duty-Konkurrent am 28. Oktober veröffentlicht werden würde. Leider macht das die heutige Ankündigung nur noch enttäuschender für diejenigen unter euch, die gehofft haben, sie bald zu bekommen.

Ubisoft gibt bekannt, dass XDefiant auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Der offiziell genannte Grund dafür ist, dass in der letzten öffentlichen Testsitzung "Ungereimtheiten im Spielerlebnis" aufgetaucht sind, und die Entwickler brauchen Zeit, um diese zu beheben, bevor sie alle das "Endprodukt" spielen lassen.

Die Zeit wird zeigen, ob dies bedeutet, dass es Anfang November erscheinen wird, um Call of Duty: Modern Warfare III zu überholen, oder später, um sein Glück nach dem 10. November zu versuchen.

Was ist Ihrer Meinung nach die klügste Entscheidung?