XDefiant producer: "Wenn das Spiel nichts für dich ist, ist das in Ordnung, du kannst weitermachen"

HQ

Ubisofts Multiplayer-Shooter XDefiant ist zu diesem Zeitpunkt seit etwas mehr als anderthalb Monaten auf dem Markt und wurde trotz einer etwas kühlen Kritik mit offenen Armen aufgenommen. Die Erfahrung war jedoch von einer Reihe von Fehlern geprägt, die die Spielerbasis schnell bemerkt hat. Ein Kommentar dazu veranlasste den ausführenden Produzenten des Spiels, Mark Rubin, neulich dazu, sich zu X zu äußern.

Es war der X-Benutzer @unfoundsoul4, der schrieb:

"Ich habe das Gefühl, dass XDefiant wegen gta6 und Black Ops rausgeschmissen wurde, was denkst du @PixelsofMark @PlayXDefiant"

Worauf Rubin antwortete:

Eilig rausgeschmissen? Nein. Was wir haben, ist eine Engine, die bisher nur ein MMO war. Und so musste die gesamte Infrastruktur für einen FPS von Grund auf aufgebaut werden. Sogar CoD begann mit ID-Technologie, einer Shooter-Engine. Apex startete mit einer Shooter-Engine. Aber für uns arbeiten wir daran, alle neuen Technologien in einer Engine zu entwickeln, die für etwas anderes entwickelt wurde. Davon abgesehen ist die Engine wirklich großartig, aber sie erfordert eine Menge Arbeit und mit dieser Arbeit kommen viele Fehler, die andere Engines bereits behoben haben. Wir sind kein Shooter, der seit 20 Jahren auf dem Markt ist. Wenn Ihnen gefällt, was wir zu tun versuchen, bleiben Sie dabei und Sie werden sehen, wie sich die Dinge verbessern und neue Funktionen hinzugefügt werden. Aber wenn das Spiel nichts für dich ist, ist das in Ordnung, du kannst weitermachen.

Kurz gesagt, Rubin sagt, dass XDefiant auf einer Engine basiert, die ursprünglich für MMO-Spiele entwickelt wurde, und dass es einige Zeit dauern wird, bis sie die Bugs und Probleme, die dies mit sich bringt, behoben haben, und wenn Sie das nicht erwarten können? Dann mach einfach weiter.