XDefiant lässt Tom-Clancy-Marke fallen, da Fraktionen außerhalb des Universums aufgegriffen werden

Ubisoft erklärte am Morgen, dass sich ihr kommender Free-to-Play-Shooter XDefiant ab sofort vom Tom-Clancy-Universum distanziert. Der Publisher hat das Game zuvor mit den Werken des US-amerikanischen Schriftstellers in Verbindung gebracht, wird davon nun allerdings absehen, da das Entwicklerstudio "Fraktionen von Spielen [einbindet], die außerhalb des Tom-Clancy-Universums" bestehen. Wie genau diese Implementation aussieht und was die Änderungen möglicherweise für XDefiant bedeuten, können sich interessierte im Rahmen geplanter Beta-Phasen anschauen. Alle Infos dazu findet ihr auf dieser Webseite.